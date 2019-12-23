منى عبد الوهاب تعود بفيلم جديد مع محمد حفظي

أعلنت مقدمة البرامج منى عبد الوهاب عن عودتها للإضواء من جديد بعد فترة غياب عن الشاشات. ولكن هذه المرة تعود منى بشكل مختلف بعيداُ عن البرامج التلفزيونية، إذ نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة تجمعها بالمنتج محمد حفظي أثناء توقيعهما للعقود. وكشف حفظي في تعليق له على الصورة أن منى تعاقدت معه على أول أفلامها. Advertisements قد يهمك ايضاً: صبا مبارك بطلة "أميرة" إنتاج معز مسعود ومحمد حفظي «أميرة» فيلم جديد لصبا مبارك وعلي سليمان

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