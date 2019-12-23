هيفاء وهبي تستأنف تصوير "أشباح أوروبا"

تستأنف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" عقب عودتها إلى مصر بعد تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم بدولتي جورجيا والإمارات العربية المتحدة.

وأوشك مخرج العمل محمد حماقي، على الانتهاء من تصوير الفيلم بشكل كامل، حيث يتبقى له بعض المشاهد المقرر تصويرها في مصر ليدخل الفيلم بعد ذلك مرحلة الميكساج والمونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

فيلم "أشباح أوروبا" من إنتاج محمد الوزيري وأول تجربة إخراجية للمخرج محمد حماقي، وكان يعمل مساعدًا للإخراج قبل ذلك، كما أن هذا العمل يشهد عودة هيفاء وهبي للسينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.

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ويشارك في بطولة الفيلم كل من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وغيرهم.

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