القاهرة – لايف ستايل
شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها من تكريم زوجها الفنان محمود حجازي من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة. وظهرت أسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي من تكريم قنوات النيل الفضائية المتخصصة العديد من النجوم على مجمل أعمالهم في عام 2019 وعلقت على الصورة قائلة "انا فخوره بيك، مبروك يا قلبي، ديمًا ناجح...احساس حلو اوي ان تعبك يتقدر لانك حقيقي بذلت مجهود كبير، بحبك". ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الحلوين" و " قمرررات" و " ربنا يسعدكم" و "مبروووك يا حجازي" و " ربنا يخليكم لبعض ".
قد يهمك ايضاً:
أسما شريف منير تنشر صورة تجمعها بزوجها محمود حجازي
أسما منير تُوضِّح دورها في "الفيل الأزرق"
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تحتفل بتكريم زوجها محمود حجازي من "الوطنية للإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.