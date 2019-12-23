أسما شريف منير تحتفل بتكريم زوجها محمود حجازي من "الوطنية للإعلام"

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بصورة جديدة لها من تكريم زوجها الفنان محمود حجازي من مهرجان قنوات النيل الفضائية المتخصصة.

وظهرت أسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي من تكريم قنوات النيل الفضائية المتخصصة العديد من النجوم على مجمل أعمالهم في عام 201‪9

وعلقت على الصورة قائلة "انا فخوره بيك، مبروك يا قلبي، ديمًا ناجح...احساس حلو اوي ان تعبك يتقدر لانك حقيقي بذلت مجهود كبير، بحبك".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الحلوين" و " قمرررات" و " ربنا يسعدكم" و "مبروووك يا حجازي" و " ربنا يخليكم لبعض ".

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