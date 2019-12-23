"أبلة فاهيتا" تستكشف عالم الدراما على نتفليكس في 2020









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة Netflix الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عن تعاونها مع أبلة فاهيتا لإنتاج ثاني مسلسلاتها الأصلية المصرية، والذي سيكون أولى أعمال الأبلة على شبكة Netflix ومن المقرر عرضه في عام ٢٠٢٠. مسلسل أبلة فاهيتا من إنتاج شركة OKWRD كما سيتم التعاون في تنفيذ الإنتاج مع شركة ASAP Productions. يشار إلى أن مسلسل "أبلة فاهيتا" يستعرض الجانب الإنساني للأبلة في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع. ليكون بذلك هذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا في عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير في البرامج التلفزيونية.

وفي معرض تعليقه على المسلسل الجديد، قال أحمد الشرقاوي، مدير الأعمال الأصلية للشرق الأوسط في Netflix: "نحن متحمسون جداً للتعاون مع أبلة فاهيتا، التي تعد من أبرز الشخصيات الكوميدية في مصر والتي حظيت بشعبية كبيرة في المنطقة العربية. كما أننا نتطلع بالتعاون مع أبلة فاهيتا لتقديم رؤية إبداعية تجمع الكوميديا بالإثارة في هذا العمل لجمهورنا العربي والعالمي".

ومن جانبها قالت "أبلة فاهيتا": "يهدها العالمية. هو انا كنت ملاحقة عالبرنامج عشان يخلوني اعمل مسلسل! بس اللي خلاني أوافق ان النتفليكسة هتعمل المسلسل بيجي ٢٠ لغة وهيتفرج عليه في ١٩٠ دولة اكتر من ١٥٨ مليون مشاهد حوالين العالم بقرايبهم. وانا طول عمري بأقول ان الكوميديا المصرية دي اقوى حاجة عندنا نصدرها ونجيب بيها عملة صعبة - بعد القطن طويل التيلة. واديكم شايفين المشاكل والنكد بقوا في كل حتة في العالم ومافيش احسن من خفة الدم المصرية تطلعهم من الغم ده.

"يشار إلى أن مسلسل " أبلة فاهيتا" هو ثاني مسلسلات نتفليكس الأصلية المصرية.