شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تتعاون مع نتفليكس بمسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مرة آخرى لشاشات التلفزيون، بعد تعاونها الجديد مع شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية بمسلسل درامى اجتماعى ملئ بالإثارة.

وتوصلت الشبكة الأمريكية الشهيرة، إلى أتفاق نهائى مع نجمة الويبة، لإنتاج مسلسل درامى اجتماعى جديد يعرض العام المقبل على نتفليكس.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذلك هذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية.

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ومن المقرر ان يسلط المسلسل الجديد الضوء على الجانب الشخصى لأبلة فاهيتا بعد توقف برنامجها "الدوبليكس"، ومعاناتها مع أبنتها "كارو" التى تشاركها الظهور على التلفزيون، بحسب ما صرحت به الشبكة الأمريكية.

وفي تصريح لنجمة تليفزيون الويبة، قالت "الكوميديا المصرية من أهم المنتجات بعد القطن المصرى، ولابد من تصديرها، ومتحمسة لعرض المسلسل الجديد بأكثر من 20 لغة، وسيكون متاح فى أكثر من 190 دولة حول العالم، ومتوفر لأكثر من 158 مليون مشاهد".

وعلى نفس السياق، نشرت الصفحة الرسمية لأبلة فاهيتا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، صورة جديدة تعلن عن مشاركتها مع الشبكة الأمريكية، وكتبت " يوه ! خبطت فى القمة، يهدها العالمية، الأرملة تستطيع".