تعرف على أعضاء لجنة تحكيم the voice seniors فوق الـ60

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان ملحم زين عن مشاركته كلا من الفنان هانى شاكر والنجمة سميرة سعيد والفنانة نجوى كرم، كأعضاء لجنة تحكيم برنامج the voice seniors. ويشارك بالبرنامج مواهب بعمر الستين فما فوق، وسيقوم المشتركون بغناء أغانى طربية. وعبر ملحم زين فى تصريحات صحفية له ،عن إعجابه الشديد بفكرة البرنامج، خاصة وأن الأصوات المشاركة خطيرة جدا ، كما أعرب عن سعادته بمشاركة سميرة سعيد، التي أكدت تواجدها في البرنامج على مدى 4 حلقات. Advertisements وتم تتويج المتسابق التونسى مهدى عياشى بلقب "ذا فويس" فى موسمه الخامس وهو من فريق النجم اللبناني راغب علامة، وذلك بعد منافسة كبيرة حسمها تصويت الجمهور. كما ينتظر الجمهور عرض برنامج "ذا فويس كيدز"، قريبا، بلجنة تحكيم تضم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي بعد اعتذار تامر حسني عن المشاركة، وكذلك فعل الفنان العراقي كاظم الساهر.

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