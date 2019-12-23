شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. كارمن سليمان تحيى حفلًا فنيًا بجامعة القاهرة ضمن الموسم الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة كارمن سليمان، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى فى جامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقى لطلابها لدوره فى تطوير العقل وبناء الوجدان لأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة موضحًا أن الفن له تأثير كبير في تطهير الواقع، مشيرًا إلى الانتهاء من تشكيل فريق أوركسترا موسيقي لأول مرة بجامعة القاهرة من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات.

ووجهت كارمن سليمان ،الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لاستضافتها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، قائلة: أشعر بسعادة كبيرة لتقارب السن بيني وبين الطلاب مما يتيح لي حرية أكبر في التفاعل معهم.

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وقدمت كارمن، مجموعة متنوعة من اغانيها والتي تفاعل معها الطلاب، ومنها "حبيبي مش حبيبي " و" كلام كلام" و "لما تشوفك عيني" وغيرها من الأغاني حيث حرص آلاف من طلاب الجامعة على حضور الحفل، وشهدت القاعة إقبالًا كبيرًا.