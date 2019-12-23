شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..عرض خاص لفيلم محمد كريم ونيكولاس كيدجA Score to Settle في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الاثنين عرض خاص لفيلم A Score to Settle بسينما فوكس بالقاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، وذلك بعد النجاح الكبيرالذي حققه الفيلم الأمريكى للنجمين نيكولاس كيدج ومحمد كريم بدول الخليج.
ويجسد محمد كريم بالفيلم دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرا لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.
وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات بحضورالفنان محمد كريم، وحقق نجاحا كبيرا، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.
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