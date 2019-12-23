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شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور بإطلالة مثيرة احتفالا برأس السنة: "أجواء الأحمر بلشت عندي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بـ رأس السنة مبكرا، حيث شاركت جمهورها بصور من الاحتفال، وأطلت بفستان أحمرمثير، وكتبت سيرين قائلة:" بكرة ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم ، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها وجمالها.
آخرأعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.
المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.
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بوست سيرين عبد النور
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