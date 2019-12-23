شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم درة وخالد سليم عن مسلسل "بلا دليل" بجامعة الأهرام الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة الأهرام الكندية بمصر الفنانة التونسية درة، والفنان خالد سليم على أدوراهما فى مسلسل" بلا دليل"، الذى عرض علي قناة cbc.

ونشرت درة مجموعة صور من التكريم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"شكراً جامعة الاهرام الكندية كلية الإعلام على التكريم والطاقة الإيجابية الرائعة والتنظيم المتميز كنت سعيدة بلقائكم وبلقاء زملاء النجاح ".



تكريم خالد ودرة



خالد سليم والفنانة درة

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وكان آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوى، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفى وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.



تكريم درة وخالد سليم



درة وخالد سليم



درة

وتدور أحداثه حول عازفة القيثار "حبيبة" التى تقوم بدورها الفنانة درة التى تجد نفسها فى موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها "هنا" بأنها شهدت على جريمة قتل "تيمورالهوارى" والتى ارتكبها زوجها "عمر" يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبير حول الجريمة.