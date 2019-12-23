شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل صور عمرو يوسف مع زوجته كندة علوش بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم عمرو يوسف، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ39 ، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر 1980، وبدأ مشواره فى عام 2002 بالعمل كممثل إعلانات تليفزيونية، ثم مذيعًا فى العام 2005، إلى أن قدم أول أعماله الفنية فى عام 2007 من خلال مشاركته بالجزء الأول لمسلسل "الدالى"، وبمناسبة عيد ميلاد النجم عمرويوسف، نعرض أجمل صور له مع زوجته كندة علوش.

واحتفل الثنائى عمرو يوسف و كندة علوش بزفافهما في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر2018، وابتعدت كندة عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخرعمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

























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