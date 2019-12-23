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ريهام عبد الحكيم ومي فاروق أبرز نجوم الأوبرا في حفل اليوم بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية ، وهم : مي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وغادة حسن، ومحمد الخولي، ومصطفي حلمي، وياسر سليمان، ومن المقرر أن تقام الحفل على مدار يومين اليوم وغدا  على مسرح أبوبكر سالم.

وتعتبر مي فاروق حاليًا واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.

ويذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهريناير 2020، وسط حالة فنية كبيرة قدمت من خلالها الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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