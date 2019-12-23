شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرد على جلال الشرقاوى بعد انتقاده له: "هو حُر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له على انتقادات المخرج الكبير جلال الشرقاوي له، قال الفنان محمد رمضان فى تصريحات صحفية له، مؤكدا أنه يحتفظ له بكل الاحترام وأنه حر برأيه. وقال رمضان :" والله يعني كتر خيره، يعني دي رؤية ورأي وإحنا دولة ديموقراطية كل واحد يقول رأيه براحته". Advertisements وتابع: "دكتور جلال الشرقاوي يقول رأيه براحته هو حر.. وأنا أكنُّ له كل الاحترام والتقدير نظراً لتاريخه ولعطائه الكبير في تاريخ الفن". وكان الشرقاوي قد وصف محمد رمضان، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية للمسرح، بأنه يقدم فنا مسيئا للمجتمع، وأنه قدوة سيئة للشباب، لافتا إلى أن الأجيال الجديدة تُقلد ما يُقدمه "رمضان" في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف والدم، واصفًا أعماله بأنها تُعد نوعًا من الإرهاب، متابعًا: "ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط".

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