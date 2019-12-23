شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة أسيوط تكرم حسن الرداد بعد حضوره لقاءا مفتوحا مع الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فورعودته من رحلة تصوير أحدث أفلامه "توأم روحي" في العاصمة الفرنسية باريس توجه أمس الأحد الفنان حسن الرداد إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر تلبية لدعوة تلقاها من أجل عقد لقاء مفتوح مع طلبة وطالبات الجامعة في ندوة بعنوان دور الفن وكتابة السيناريو في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وبمشاركة السيناريست ناصرعبدالرحمن، وحرص الآلاف من الطلاب على حضور الندوة، للقاء نجمهم المحبوب .



يذكر أن محافظة أسيوط لها تاريخ كبيرمن النضال الفني والتصدي للارهاب، وهو اللقاء الأول لفنان في جامعة أسيوط منذ لقاء النجم الكبير عادل إمام قبل سنوات.

فيلم "توأم روحى" من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وتأليف اماني التونسي وإخراج عثمان ابولبن، وانطلق تصوير الفيلم في القاهرة منذ أسبوعين وتدورالأحداث في قالب رومانسي، ويعتمد على التصوير الخارجي في أكثرمن مدينة داخل مصر بخلاف القاهرة هناك مدن مثل نويبع والفيوم، وسيظهرحسن وبطلتي الفيلم في أكثرمن لوك مفاجأة للجمهور.

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