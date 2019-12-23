شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى عن عمله مع عادل إمام: "مفيش لقب يديك حقك وشرف ليا الوقفة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الشاب محمد الكيلانى عن سعادته الكبيرة للعمل مع الزعيم عادل إمام، فى مسلسله الجديد "فلانتينو"، الذى يستكمل تصويره حاليا استعدادا لعرضه فى رمضان المقبل. ونشر كيلاني صورة له مع الزعيم عبر حسابة الخاص على موقع "إنستجرام"، معلقا: "مع الأستاذ عادل لا أستاذ دي بتتقال علي ناس كتير، آه آه خلاص مع الزعيم عادل لا بردوا الزعيم دي اتقالت علي ناس كتير، ده حتي بتاع كوريا الشمالية بيتقال عليه زعيم". وتابع كيلاني: "طيب رقم 1 برده لا، العظيم لا، الرهيب لا، الأسطورة، مفيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه هو اسمه عادل إمام، عشان هو عادل إمام واحد بس وبرده إنتم فاهمين من غير ما نكتب، شرف كبير ليا إني وقفت الوقفة دي اللهم لك الحمد". Advertisements ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائى ويبدأ مخرج العمل رامى إمام فى مونتاج المسلسل استعدادا لعرضه فى السباق الرمضانى المقبل. ويجسد الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى. ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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