شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. ماذا قال عمرو يوسف على زوجته كندا علوش فى المطبخ؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاده الـ39، اليوم الاثنين، وقبل ساعات من يوم ميلاده فاجأته زوجته السورية كندة علوش، بتدشين هاشتاج "عيد ميلاد عمرو يوسف"، عبر موقع تويتر، طالبت من خلاله محبى وجمهور عمرو يوسف، بالتعبير عن حبهم وتهنئاتهم له من خلال هذا الهاشتاج الذى نافس على صدارة الترند فى مصر، وقالت: "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجى وحبيبى أنا حعايدو بس حابة إنو أنتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شى أو يقلو رأى أو يدعيلو دعوة حلوة.. ياريت يكتبهالو وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. أنا بانتظار معايداتكم"

وبهذه المناسبة، نعيد نشر رأى الفنان عمرو يوسف فى زوجته الفنانة كندة علوش كست بيت ورأيه فى أكلها خلال لقاء مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، وقال: "فى مواعيد الصحيان بلاقى الفطار والقهوة وكل حاجة جاهزة وكندا فى الطبيخ رهيبة وأنا بحرق فى الجيم علطول ولو معملتش كده هبقى قاعد مش كده وشكلى جسمى هيتخن بطريقة سريعة من كتر الأكل".

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وتابع: "أنا بحب اللوبيا وأمى طباخة شاطرة جدا فيها ولكن كندة بيعملوا الملوخية واللوبيا بطريقة سورية مختلفة مش بحبها، وفى مرة كندة قالت لى مش نفسك تأكل لوبيا.. قلت لها نفسى بس أنتى بتطبخيها بشكل تانى خالص مبحبوش وقالت أنا هعملها زى مامتك وكلمت ماما وعرفت منها التفاصيل وبعد نص ساعة كلت لوبيا نسخة طبق الأصل من بتاعت ماما".

وأشاد عمرو يوسف، بزوجته كربة منزل وطباخة من الدرجة الأولى، واختتم: "كندة بتدخل تفتى فى المطبخ وبتطلع حاجات كويسة جدا فى الآخر وبعدين الفتي ده بيدخل فى اهتماماتى".