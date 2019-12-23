شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..غادة عادل داخل كبارية وعلى ربيع يظهر بلوك غريب في "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صورة للفنانة غادة عادل من كواليس فيلم "الخطة العامية"، وهى داخل كبارية مع على ربيع، الفيلم من اخراج معتز التونى، حيث صورت مشاهدها فى وسط البلد وجمعت بينها وبين على ربيع ومحمد عبد الرحمن وأخرون، واستمرالتصوير حتى صباح اليوم الإثنين.





فيلم "الخطة العامية" بطولة غادة عادل وعلى ربيع ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن الفيلم من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التونى.

على جانب آخر تستعد غادة عادل لتقديم دور البطولة أمام النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" الذى يواصل تحضيره فى الوقت الحالى، والمقرر انطلاق تصويره أول ينايرالمقبل تأليف وإخراج محمد سامى، بينما تنتظر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز.