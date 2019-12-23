إيرادات الأحد.. "Frozen 2" الثاني و"Star Wars" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 22 ديسمبر، إيراد قُدر بـ574 ألف و726 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 105 آلاف و205 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 103 آلاف و556 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 64 ألفًا و384 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "last christmas" بعد تحقيقه 40 ألفًا و596 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 29 ألفًا و7 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم Bombshell بطولة Charlize Theron، محققًا 26 ألفًا و830 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "black Christmas" وحقق 26 ألفًا و390 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Le Mans '66" وحقق 14 ألفًا و456 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 12 ألفًا و28 جنيها.