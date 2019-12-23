"صف ثاني" أول فيلم من تأليف وإخراج عمرو عابد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان عمرو عابد بفيلمه القصير "صف ثاني"، وهو أول عمل من تأليفه وإخراجه في ورشة مهد لتطوير الأفلام في الفترة ما بين 20 – 25 ديسمبر، ويشاركه الكتابة يمنى خطاب.

يعمل برنامج مهد لتطوير الأفلام كحاضنة للمشاريع السينمائية المصرية والعربية الجديدة وأيضا لمشاريع الإنتاج العربي – الأوروبي المشترك، وينافس فيلم "صف ثاني" خلال الورشة على جائزتين مقدمتين من شركة فلوكة فيلمز، الأولى جائزة لدعم مشروع بمعدات التصوير وخدمات الإنتاج، والثانية جائزة لدعم مشروع بخدمات المونتاج وما بعد الإنتاج.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو عابد كان فيلم "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت، كما ينتظر عرض فيلم "دماغ شيطان" ويستعد لتحضير فيلم "أوقات فراغ 2".