بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تحتفل مبكرًا بليلة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، بليلة عيد الميلاد، اليوم الأثنين، التي يحتفل بها العالم الثلاثاء، موضحة:" بلشت عندي من اليوم".

وشاركت "عبد النور"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صور لها بفستانًا أحمر ، وعلقت عليها قائلة: " بكرا ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم، شكراً رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصًا كرمالي".

وترتبط هذه الليلة بالعديد من صور الاحتفالات، أبرزها حضور الشعائر الدينية الخاصة بهذه المناسبة، وعشاء ليلة عيد الميلاد، فضلًا عن تبادل الهدايا مع الأقارب والأصدقاء.