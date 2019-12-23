المخرج يسري نصر الله يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة هدم سور "ستوديو مصر"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تداول عدد من المخرجين ومن بينهم أمير رمسيس وهالة خليل ويسري نصر الله أمس الأحد عبر صفحاتهم بموقع فيسبوك، صورة لهدم سور "ستديومصر" بالهرم ،وفقًا لقرار من محافظة الجيزة.

وكشف المخرج يسري نصر الله في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:" مسئولي المحافظة هدموا السور الخارجي للاستديو مصر، والكافيتريا الملحقة به، وذلك بداعي قيام المحافظة بتوسيع طريق المريوطية".

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"ستوديو مصر"، أسسه الإقتصادي والمفكر المصري محمد طلعت حرب، وافتتحه فى 7 مارس 1935، بمحافظة الجيزة، ليكون أضخم وأهم صرح للإنتاج السينمائي في منطقة البحر المتوسط برأس مال مصري، ليساهم في ذلك الوقت في دعم وتقدم السينما المصرية، بعد أن أرسل بعثات لأوروبا لتعلم فنون التصوير والإخراج والديكور والمكياج، تضم أحمد بدرخان ، موريس كساب، حسن مراد، محمد عبد العظيم، مصطفى والى، ولي الدين سامح، نيازي مصطفى، وكان أول مدير للاستديو أحمد سالم.

أقيم استديو مصر على مساحة كبيرة من الأرض تضم أكثر من بلاتوه للتصوير ويضم ورشاً للديكور وغرفاً للممثلين ومخازن للملابس ومعدات التصوير السينمائى، وأهدى الفنان الكبير محمد بيومي ستديو مصر عدداً من معدات التصوير السينمائى، ويضم ستديو مصر أشهر ديكور للحارة المصرية التي تضمنتها مشاهد كثيرة للأفلام السينمائية.