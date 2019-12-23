نجوم الفن في حفل تأبين سمير سيف بالجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقامت الجامعة البريطانية في مصر، مساء أمس الأحد، حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف مؤسس ورئيس قسم السينما بكلية إعلام الجامعة البريطانية، وذلك على المسرح الكبير في مقرها بمدينة الشروق، بحضور عدد من رجال الدين والفن والسياسة.

وقررت الجامعة البريطانية، بدعم كامل من رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، إطلاق اسم الراحل الدكتور سمير سيف، الذي كان رئيس قسم السينما بكلية الإعلام في الجامعة، على خريجي دفعة سنة 2019- 2020 من كلية الإعلام.

بالإضافة لإطلاق اسمه على أحد استوديوهات السينما بكلية إعلام الجامعة البريطانية في مصر، بمقرها بمدينة الشروق، وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته في قسم السينما بكلية إعلام الجامعة البريطانية خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة القسم.

وحضر أمسية التأبين التي أقامتها الجامعة البريطانية، الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والدكتور عادل صالح وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبدالرحيم رئيس أكاديمية الشروق، وأسرة المخرج الراحل.

كما حضر المخرج علي بدرخان، سمير صبري، ليلى علوي، نورهان، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج هاني لاشين، والناقد الفني كمال رمزي، وسمير فرج، ومحسن علم الدين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمصور الكبير سمير فرج، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وجمعٌ من الإعلاميين والمثقفين.

وألقى مجموعة من الفنانين كلمة عن الراحل سمير سيف، وقدموا العزاء لأسرته وللجامعة البريطانية، كما قدم الدكتور دانى سمير سيف نجل المخرج الراحل والأستاذ بكلية إعلام الجامعة البريطانية الشكر للجامعة ورئيس مجلس الأمناء محمد فريد خميس، وكل الحاضرين، كما قدم طلبة كلية الإعلام فيلم عن الراحل سمير سيف، مدته ثلاث دقائق، تضمن إنجازاته وأفلامه، تحت إشراف الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام.

وأوضح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر أن الجامعة فقدت علم من أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً إيمان الجامعة بأن العلم هو السبيل لعودة مصر إلى ما تستحقه.

وأضاف: "سمير سيف رجل أحببته وعمرى ما شعرت بفرق أنه مسلم أو مسيحي، وما نقدمه اليوم هو إعترافا بجميله فهو صاحب مدرسة فنية مميزة يجب تدريسها، لذلك سوف نحيي ذكراه بالاستمرار على نهجه".

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وأكد الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية أن المخرج الراحل كان يمتلك الكثير من الصفات والخصال والتي يصعب علينا أن نجدها سوى في عدد محدود من البشر، لأنه في الحقيقة كان نموذجاً فذاً للفنان والإنسان، لذلك كان الراحل قيمة وقامة لا تعوض، لافتاً إلى أنه رغم رحيل سمير سيف بجسده، لكن حضوره سوف يظل معنا.

ووجه الدكتور داني سمير سيف، الشكر للجامعة على حفل تأبين والده، وللحضور قائلاً : "حضوركم اليوم هو خير تقدير لوالدي فقد كان شخصية محبوبة وهو ما جعله شخصية فريدة ما جعله مثال للأمل والعطاء والعمل والمحبة".

بينما قال المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية: "سمير سيف كان شخص ناجح في كل المستويات، وكان مساعد مخرج ناجح جدا، وأستاذ أكاديمي كذلك أيضا، وبالنسبة للمستوى العملي فكان رفيقه النجاح، وفيما يخص المستوى الإنساني فكان دائم الإبتسام ومحب للجميع".

كما قال مسعد فودة نقيب السنيمائيين المصريين والعرب: "أتقدم بالشكر للجامعة البريطانية، هذا الصرح العظيم على تكريمهم للفنان الراحل وهو ما يؤكد أن من يخلص في عمله سوف يتم تخليد اسمه وذكراه".

وقدم الفنان سمير صبري الشكر للجامعة البريطانية قائلاً: "أتيت إلى هذه الجامعة العريقة من قبل مع الراحل سمير سيف، فكل الشكر للجامعة على ذلك الحفل الراقي الذي يليق بحق مع عطاءه".

كما استعرض "صبري" رحلته مع سمير سيف، وأن المخرج حسن الإمام قال لسمير سيف أثناء تصوير فيلم "حب وكبرياء" إن من رسم الموناليزا كان ولا بد أن يضع ابتسامتك على هذه اللوحة الهامة، مشيراً الى الراحل اكتسب من حسن الإمام الحاسة الجماهيرية.

وأكدت الفنانة ليلي علوي أن المخرج الراحل هو من اكتشفها وأسند لها أدوار هامة، ما جعله صاحب فضل عليها في مسيرتها الفنية.

وأشار الناقد السنيمائي كمال رمزي الى أن سمير سيف كان له حضور دائم، فضلاً عن أنه اكتشف جوانب مهمة في نور الشريف، لذا نحن نحتفل بحضوره وليس بغيابه.

بينما قال المخرج الكبير علي بدرخان إن علاقته بالراحل يمتد عمرها لأكثر من ٥٢ سنة أخرج خلالها ٢٧ فيلم و٦ مسلسلات، وأن جميع أعماله تميزت بالإبداع، موضحا أنه كان بالنسبة لأبناء جيله مرجع للأفلام العالمية.