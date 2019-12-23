بعد وعكتها الصحية.. أنغام تغني اليوم في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلها في الرياض، اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، وفي أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية، شارك أحد أعضاء فرقتها الموسيقية صورة لها بصحبة الموسيقار وليد فايد.

وأجرت أنغام بروفات حفلها، الذي يحمل عنوان "بعض من ذكرياته.. تركي"، ومن المقرر إقامته اليوم مع الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة أسما لمنور.

وستحيي أنغام حفلًا في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

وكانت أنغام عانت مؤخرًا من حصوات الكلى، استدعت نقلها أمس الجمعة لأحد المستشفيات.