تراند اليوم : بسبب "شفايفها".. فنانة كويتية مهددة بشلل في الوجه والإصابة بالسرطان

كشفت الفنانة وخبيرة التجميل الكويتية الشهيرة حنان النجادة، عن سر انتفاخ "شفايفها"، وردت على الانتقادات التي يوجهها البعض لها، مطالبينها بوقف عمليات الحقن.وقالت خبيرة التجميل الكويتية، في فيديو مؤثر، أنها لم تحقن شفايفها منذ عام 2013 وأنها إذا قامت بعمل المزيد من الإشاعات سوف تصاب بالسرطان وشلل في الوجه.وقالت في فيديو نشرته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي :" انا حالة جداً خاصه ومعرضه لشلل في الوجه اذا شلت المادة من شفايفي .. أرجوكم وقفو كلام وانتقادات عن هالشي".ونال الفيديو على تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الجميع كان يظن أنها تقوم بعمليات حقن لشفايفها.

— هيئة المشاهير (@almobark_)