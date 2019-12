تراند اليوم : أول فيديو من حفل زفاف "نيكول سابا"

View this post on Instagram

❤️أنت وهج العشق با حبّي الوحيد صارو ٨ سنين..👰🏼👨🏽‍⚖️💍⭐️🙏🏻 You and Me for Infinity ♾ #couplegoals #bestcouple #togetherforever #youssefalkhal #nicolesaba