الأجيال الملكية الأربعة يتشاركون في صنع حلوى العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - انضمت الملكة «إليزابيث» وثلاثة من ملوك المستقبل؛ لمشاركة حفيدها الأمير «جورج» في صنع واحدة من أفضل الأطعمة الاحتفالية في البلاد؛ بمناسبة الكريسماس، في صور رائعة صادرة عن قصر باكنغهام.

وبحسب موقع «ميرور»، تُظهر الصور الاحتفالية الملكة «إليزابيث» والأمير «تشارلز» والأمير «ويليام» وهم يصنعون حلوى البودينج الخاصة بالكريسماس مع الصغير الأمير «جورج»، حيث تمتلئ الطاولة بأربعة أوعية، مع قيام جميع الأجيال بصنع الحلوى الموسمية.

يمكن رؤية «جورج» وهو يقوم بتقليب البودينج، مع تحريك مزيج الفاكهة في وعاء كبير به ملعقة خشبية.

في إحدى الصور، يقف الأمير «وليام» والد «جورج»، وجده «تشارلز»، وجدته الكبرى الملكة وراءه، وهو يبتسم ويضحك.

وسيتم عرض لقطات من جلسة الطهي في إذاعة عيد الميلاد للملكة في يوم عيد الميلاد.



الأجيال الأربعة

تمثل هذه الصور المناسبة الثالثة للملكة مع الأجيال الثلاثة من ملوك المستقبل، وهم ابنها الأمير «تشارلز» وحفيدها الأمير «ويليام»، وابن حفيدها الأمير «جورج»، وقد تم التقاط صور مشابهة لأول مرة معاً أثناء تعميد الأمير «جورج» في أكتوبر 2013، وفي عيد ميلاد الملكة التسعين في أبريل 2016.

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كما تُظهر إحدى الصور أيضاً لمحة عن شجرة عيد الميلاد الخاصة بالملكة في قاعة الموسيقى في القصر، والتي تتزين بعدد من الزخارف الملكية، بما في ذلك التاج والكورجي والعرش والجندي.

تم خبز جميع الحلويات كجزء من مبادرة «معاً في عيد الميلاد» لفرقة المحاربين القدماء البريطانيين، وقد تم تصميم المبادرة لتوفير دعم إضافي للقوات المسلحة والمجتمعات المحلية المخضرمة في احتفالية سنوية متمثلة في لقاءات عبر شبكة مراكز التوعية الخيرية.

كانت الملكة راعياً للجيش الملكي البريطاني منذ عام 1952.

غابت «كيت ميدلتون» عن هذا المشهد، على الرغم من حبها للطهي، حيث إنها أظهرت مهارات الطهي مع ملكة الطبخ «ماري بيري» في عيد الميلاد الملكي «بيري»، والذي بُث ليلة الإثنين.

في العرض، كشفت دوقة كامبريدج أن كلمات الأمير «جورج» الأولى كانت «ماري بيري».