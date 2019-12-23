هاري وميغان يهربان من الواجبات الملكية بإجازة خاصة في كندا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - بعد كل الانتقادات الشعبية التي وجهت إليهما في الآونة الأخيرة، وكشف الأمير هاري في مقابلة تلفزيونية توتره النفسي من مطاردة الصحافة لخصوصيات زوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل، وخشيته أن تلقى مصير والدته الأميرة ديانا، كان من الطبيعي أن يمضيا إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة خارج بريطانيا، واختار الثنائي الملكي الشاب هاري وميغان كندا لقضاء إجازتهما الخاصة بهدوء.



ويمضي الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان، وطفلهما آرتشي «وقتاً عائلياً خاصاً» في كندا، وفق ما أعلنت ناطقة باسم الزوجين، السبت.



ويأخذ دوق ودوقة ساسكس استراحة من الواجبات الملكية، بعد تحدثهما عن ضغوط جراء وجودهما في دائرة الضوء بعد زفافهما العام الماضي، وميلاد آرتشي في مايو/أيار، وفق موقع «العين».



من جانبه، رحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعائلة، وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «الأمير هاري، وميجان وآرتشي: نتمنى جميعاً لكم إقامة هادئة ومباركة في كندا.. أنتم وسط أصدقائكم، وموضع ترحيب دائم هنا».



وأقامت ميجان ماركل في كندا عدة سنوات قبل الزواج من الأمير هاري، حيث كانت تصور مسلسل «سوتس».



من جانب آخر، أكدت خبيرة الجسد جودي جيمس حسب صحيفة «ميرور» البريطانية، أن علاقة الزوجين الأمير هاري وميغان اليوم أقوى من أي وقت مضى رغم مرور عام ونصف العام على زواجهما، وتظهر ملامستهما لبعضهما البعض في المناسبات الخاصة والعامة كأنهما في شهر عسل طويل لا ينتهي، ومتفاهمان لأقصى درجة.