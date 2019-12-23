بالفيديو: ماذا فعل ابن راغب علامة مع أحلام وأشعل الانتقادات ضدها؟ وما علاقة زوجها؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الفيديوهات التي تم تسجيلها في كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب The Voice.

وفي أحدها ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام أثناء جلوسها في إحدى القاعات حيث اقترب منها الفنان راغب علامة خلسة وأخافها.

وبعد ذلك قام بتقبيلها مشيراً إلى أنه سيشتاق إليها وبادلته المشاعر نفسها. كما ظهر في الفيديو نفسه ابنه خالد حيث رحبت به أحلام مشيرة إلى أنه بمثابة ابنها قبل أن يقوم الأخير بتقبيلها أيضاً.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على عدد من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها في ساعات قليلة جداً أكثر من 99 ألف مشاهدة.

وأبدى الكثير من المتابعين استغرابهم قيام أحلام بتقبيل الفنان وابنه متسائلين عن موقف زوجها مبارك الهاجري من ذلك.