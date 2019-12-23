بالفيديو: دينا الشربيني تتعرض لموقف محرج في مهرجان ميدل بيست.. وعمرو دياب ينقذها

تعرضت الفنانة المصرية دينا الشربيني، لموقف محرج بعد صعودها المسرح بناءً على طلب النجم عمرو دياب وذلك خلال حفله الذي أحياه في السعودية ضمن مهرجان ”ميدل بيست“ الذي أقيم على هامش مهرجان موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عمرو دياب على المسرح وبجانبه عدد من الفنانين، حيث استدعى دينا الشربيني لصعود المسرح قائلًا:“معنا فنانة واحدة النهاردة، وسنستدعيها للصعود على المسرح، إنها الفنانة دينا الشربيني“، ووسط عاصفة تصفيق من قِبل الجمهور الذين أحسنوا استقبالها ساعدها ”عمرو“ على الصعود.

وأعطى أحد المنظمين دينا الشربيني ”ميكرفونًا“ خلال صعودها المسرح، وعندما بدأت دينا الشربيني في الحديث مع الجمهور اتضح أن الميكرفون معطل، وهو ما لاحظه عمرو دياب.

وتدارك ”عمرو“ الموقف سريعًا، وأعطاها الميكروفون الخاص به لتكمل حديثها مع الجمهور، حيث سألتهم دينا الشربيني إن كانوا قد سمعوا ما قالته في المرة الأولى، فأجابوها بالنفي، فأعادت الفنانة المصرية ما قالته.

وقالت دينا الشربيني:“سعيدة أنني معكم النهاردة في مهرجان (ميدل بيست) في الرياض“.

يُذكر أن فعاليات مهرجان ”ميدل بيست“ أقيمت في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام من 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واستضافت أهم 100 منسق أغاني (دي جي) عالمي، وضمت 5 مسارح لتستوعب أكثر من 200 ألف زائر.