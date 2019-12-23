محاولات لصلح أصالة وأنغام في السعودية.. وشام الذهبي تُفاجئ الجمهور

تشارك النجمتان أصالة نصري وأنغام في حفل غنائي ضخم ومرتقب يجمعهما برفقة أسماء لمنور وداليا مبارك وأميمة طالب في السعودية يوم الاثنين المقبل الـ 23 من ديسمبر الجاري ضمن موسم الدرعية، وسط أنباء تتحدث عن وجود محاولات لاستغلال الموقف من أجل مصالحتهما، خاصة وأنهما أنهتا صداقتهما قبل أشهر.

وتضم خشبة مسرح أبو بكر سالم أصالة وأنغام في الحفل الغنائي، حيث ستقدّمان كوكبة من أغانيهما المميزة، لكن المقرّبين من الطرفين وأصدقاءهما ينويان مصالحتهما وسط تخوّف من ردّ فعل الفنانة السورية، خاصة وأنها هي من بادرت ببدء الخلاف معها، كما أنها تحدثت سابقًا أنها لا تنوي مصالحتها، في حين يأمل المقرّبون منها وكذلك جمهورهما أن ينتهي هذا العام وقد تصافت القلوب بينهما وأن ينسيا ما دار بينهما من خلافات.

وكانت المشاكل وقعت بينهما بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها، خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى تكون ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية.

وفي سياق آخر؛ تحدثت بعض الأنباء أن شام الذهبي ابنة أصالة نصري تنوي دخول عالم التمثيل، بعدما عُرض عليها أحد الأدوار، غير أن الأولى تنتظر موافقة والدتها إن كانت ستسمح لها بالتمثيل أم لا، بعدما شارك شقيقها خالد الذهبي في فيلم “ولاد رزق ” من بطولة الفنان أحمد عز.

يذكر أن أنغام تُعاني حاليا من إصابتها بوجود حصى في الكلى، وخضعت للفحص وكانت تنوي إجراء عملية جراحية لإزالتها، غير أنها قررت تأجيل العملية لتتمكن من المشاركة في حفليها بالسعودية.

وقالت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية لـ”فوشيا” إن أنغام خضعت لعملية بسيطة للغاية قام الأطباء خلالها بتركيب دعامة كحل مؤقت لعلاج الحصوة والتمكن من إنهاء ارتباطاتها الفنية المقبلة مع توجيه استشارات طبية لها وتدوين بعض الأدوية تفاديا لحدوث تطورات.

ونوّهت إلى أن حفل أنغام الثاني سيكون في موسم الرياض أيضا، وهو حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي “الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز”، ويقام في الـ27 من ديسمبر الجاري بمشاركة راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، فؤاد عبد الواحد وبقيادة المايسترو هاني فرحات.