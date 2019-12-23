شاهد: الظهور الأول لأنغام بالمملكة بعد تركيب الدعامة

انتشرت صورة حديثة للمطربة أنغام التقطتها فور وصولها للرياض بالمملكة؛ لأحياء حفل غنائي ضمن فعاليات ليلة الشاعر التركي. ويعد هذا الظهور الأول لها بعد أنباء مرورها بوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى وأجرت خلالها عملية بسيطة لتركيب دعامة كي تستطيع إنجاز تعاقداتها الفنية في المملكة تمهيدا لإجراء جراحة لإزالة حصوة بالكلى لاحقا.

ويبدو أن أنغام التقطت هذه الصورة لطمأنة الجمهور عليها بعد إجراء عملية تركيب دعامة.

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