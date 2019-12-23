تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صور لزواج الشاعرة نجاح المساعيد، والتي ظهرت بفستان أبيض واسع وفي يدها بوكيه ورد بجانب عريسها. وقدّم متابعو الشاعرة التهنئة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، داعين الله بأن يوفقها في حياتها الجديدة.

وعلقت إحدى السيدات قائلة “فستانها من دار الهنوف وغريبة يعني هذا ذوقها الزبده الله يوفقها لكن الإطلالة غلط عاملت نفسها على أنها بمسلسل وكانت أقل من عادية.

وتابعت مغردة أخرى قائلة : “مبروك لها الزواج.. وكأنها تلبس الأبيض لأول مرة.. الحب بجدد الحياة والشعور”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول صور من زفاف الشاعرة نجاح المساعيد.. وهكذا ظهرت بإطلالة مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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