حسن الرداد من باريس إلى أسيوط.. تعرف علي السبب

توجه الفنان حسن الرداد، صباح أمس الأحد، إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر تلبية لدعوة تلقاها من أجل عقد لقاء مفتوح مع طلبة وطالبات الجامعة في ندوة بعنوان دور الفن وكتابة السيناريو في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.
وذلك فور عودته من رحلة
وقد تم تكريم الرداد من جامعة أسيوط بواسطة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور دكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة "ابنة عم الفنان سمير غانم" والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، وقام بتنسيق الندوة الدكتورة نبيلة حسن.
يذكر ان محافظة أسيوط لها تاريخ كبير من النضال الفني والتصدي للارهاب، وهو اللقاء الأول لفنان في جامعة أسيوط منذ لقاء النجم الكبير عادل امام قبل سنوات.
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