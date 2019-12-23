الجمهور يتفاعل مع هاشتاج كنده علوش ..عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف

نجحت الفنانة كنده علوش في حشد الجمهور حول الهاشتاج الذي اطلقته لتعايد به زوجها تحت عنوان"عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف" وتفاعل النشطاء معه مما جعله يتصدر المراكز الأولى في ترند تويتر.

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وكتبت علوش مؤكدة أن معايدات الجمهور ستكون مفاجأة جميلة لزوجها:"اليوم الساعة ١٢عيد ميلاد زوجي وحبيبي، أنا حعايدو بس حابة أن أنتو كمان تعايدو..كل واحد حابب يكتبلو شئ أو يقله رأي أو يدعيله دعوة حلوة ياريت يكتبهاله مع هاشتاج عيد سعيد عمرو يوسف..وأكيد حتكون مفاجأة حلوة..أنا بانتظار معايداتكم"، ليرد عليها:"وانتي طيبة وحلوة وزي العسل دايما يا حبيبتي".

وهنأ الجمهور عمرو يوسف بعيد ميلاده متمنين له دوام التوفيق والسعادة في حياته الأسرية مع كنده والنجاح في عمله الفني، كما عبروا عن حبهم للثنائي كمثال للزوجين المحبوب في الوسط الفني.

ونشر بعض النشطاء صور للثنائي معلقين عليها بكلمات ودودة:"نموذج للزوجة العربية الشرقية المحترمة والمحبة لبيتها وعملها"، وأضاف أخر:" الله يديم السعادة والحب والموده بينكم وبين كل زوج وزوجته".

فيما قام البعض بالدعاء له في يوم ميلاده ومنهم:" كل سنة وانت طيب و إلى الله اقرب..كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة و دائما في أفضل الأحوال"، وأضاف أخر:" يارب يسعدك

ويرزقك ياعمرو وتساعد أي حد بفنك وإنسانيتك ويخلي لك كنده علوش وبنتك حياة ويرزقكم بالخير وحب الناس دايما happy birthday".

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ومن بين معايدات الجمهور الأخرى:"كل سنة وأنت طيب وبخير يا نجم عقبال مائة سنه يارب ويباركلك في مراتك وبنتك ويسعدكم يارب"،"كل سنة وأنت بخير ربنا يسعد ايامك و يفرح قلبك ويحبب فيك الناس اكتر ويخليك أنت وكنده لبعض".

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فيما حرص النجم صلاح عبدالله على تقديم المعايدة للفنان الشاب مفعلا هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف، ونشر صورة تجمعه معه وكتب عليها:"دورت على صورنا في الدالي ياغالي بس مالقيتهاش،أدور تاني ولابلاش"، ليرد عليه الأخير:" حبيبي و اخويا و عم الدنيا كلها عم صلاح اللي مفيش منه اتنين ، احنا عايشين بحسك و سُك علي حكاية الصور دي".