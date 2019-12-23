شاهد.. حسين الجسمي يحيي حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق

أعرب المطرب حسين الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في الحفل الإفتتاحي لمهرجان دبي للتسوق، موجهًا الدعوة لجمهوره لمشاركته تلك اللحظات المتميزة.

كتب الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "شاركوني الأجواء الاحتفاليّة بالدورة الـ 25 من

مهرجان دبي للتسوّق..أنا سعيد جدًا بأن أكون جزءاً من هذه الاحتفالات الرائعة".وتابع: "كونوا على الموعد يوم 26 ديسمبر في حديقة البرج وسط مدينة دبي لنحتفل معًا".جدير بالذكر أن مهرجان دبي للتسوق، هو حدث يقام في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة سنوياً ولمدة شهر من أجل الترويج التسويقي والسياحي في الإمارات.

بدأ المهرجان عام 1996 ولم يتوقف سوى مرة واحدة حين توفي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم عام 2006