شاهد.. كيف كانت مريم الخشت في طفولتها

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها بصورة قديمة لها، من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت مريم في صورة قديمة بالألوان، وعلقت عليها مازحة: "ابويا بيقولي هافضحك بالصورة دي.. فانا هاتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا".



جدير بالذكر أن مريم الخشت تشارك حاليًا في مسلسل جديد بعنوان "الأنسة فرح"، إلى جانب كل من: أحمد مجدي، بالألوان، وعلقت عليها مازحة: "ابويا بيقولي هافضحك بالصورة دي.. فانا هاتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا".جدير بالذكر أن مريم الخشت تشارك حاليًا في مسلسل جديد بعنوان "الأنسة فرح"، إلى جانب كل من: أحمد مجدي، رانيا يوسف ، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، ومن إخراج أحمد الجندي.

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