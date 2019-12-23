أحمد رزق ختامها مسك مع الدير جيست وبدايتها خير مع جنات والشرنوبي تعرف على السبب

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حالة من النشاط الفني، المكثف يعيشها الفنان أحمد رزق، الفترة الحالية التي تجمع ما بين الدراما والسينما وتكريمات مستحقة التي تليق بمكانته الفنية.

وأكد "رزق" بأنه سعيد بتكريمه في مهرجان "الدير جيست" والذي يكرم نجوم الفن والمجتمع في نهاية كل عام وذلك عن دوره في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز لما له من قيم ومبادئ هادفة وذلك بتقديم وجبه سينمائية تاريخية دسمة للجمهور في ظل غياب الأعمال التاريخية الغائبة حالياً ولكنه بعد عرضه وتحقيق النجاح المبهر لدي الجمهور فكان ذلك دافع رئيسي ومحرك لشركات الإنتاج حالياً علي التحضير والتجهيز لهذه الخطوة من جديد دون الحذر والخوف من هذه التجربة مع الجيل الحالي للأعمال التاريخية.

وأضاف "رزق" بأنه في غاية السعادة من صناع عمل مسلسل "بخط الأيد" لتقديم مفاجأة للجمهور وهو غناء تتر هذا العمل الذي يجمع ما بين نجمة الغناء المطربة جنات والمطرب محمد الشرنوبي فهو عبارة عن ديو غنائي ما بين النجمين وهو من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

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أشار "رزق" بأن الشركة الإنتاجية حالياً تستعد لطرح البوستر الرسمي والدعائي قريباً والذي يحمل معاني وتكنهات كثيرة غامضة لا يعرفها أحد والمقرر عرض المسلسل علي أحدى القنوات الفضائية في الأسبوع الأول من يناير المقبل والذي يشاركه في البطولة الفنانة إيمان العاصي، سوسن بدر، يسرا اللوزي، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد حاتم، محمد محمود وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شرين عادل.

وعبر "رزق" عن سعادته بتقديم دور شرف في فيلم "لص بغداد" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في منتصف يناير المقبل ويتخلص دوره بشخصية والد يوسف الراوى والذي يقدم هذه الشخصية النجم محمد إمام ويشاركه في البطولة الفنان فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, امينه خليل, أحمد العوضي, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

جدير بالذكر بأن فيلم "الممر" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد عز, أحمد رزق, أحمد صلاح حسني, أياد نصار, هند صبري , أسماء ابو اليزيد, أحمد فلوكس, محمد جمعة, محمد فراج وغيرهم من النجوم وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه.