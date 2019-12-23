كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا فؤاد بصحبة فريق العمل من كواليس مسلسها الجديد" الاختيار" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك دينا فؤاد، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشرت الفنانة المتألقة، صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد" الاختيار" بصحبة فريق العمل، على حسابها الشخصى" إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلقت " فؤاد" على الصورة:" صباح الخير عليكم"، حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

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مسلسل" الاختيار"

شاركت الفنانة دينا فؤاد، فى بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أمير كرارة، محمود حافظ، أحمد العوضي، إسلام حافظ، إسلام جمال، أشرف مصليحي، آسر ياسين كضيف شرف، إخراج بيتر ميمي، تأليف باهر دويدار، وتدور أحداث المسلسل حول حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، أستشهد في مدينة رفح المصرية علم 2017 أثناء الهجوم الإرهابى فى سيناء .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، مشاركتها فى بطولة مسلسل" الأخ الكبير" حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، هبة مجدي، أشرف زكي، عبير صبرس، أحمد حلاوة، محمود حجازى، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، ويتضمن المسلسل 45 حلقة .