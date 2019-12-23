فن ومشاهير

تراند اليوم : كندة علوش بتجهز مفاجأة لعمرو يوسف في عيد ميلاده .. تعرف عليها

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لا تخفي الممثلة السورية كندة علوش حبها الكبير لزوجها الممثل المصرية عمرو يوسف ولا تفوّت مناسبة إلا وتظهر له حبها وعاطفتها وهو يبادلها الأمر نفسه

 

وقد أعلنت كندة في حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنوي أن تفاجئه ودعت كل متابعيها لمعايدته ومشاركتها تمنياتهم ودعواتهم له في هذا العيد

 

ونشرت كندة صورة لـ عمرو يوسف بالأبيض والأسود وعلقت عليها:”اليوم الساعة ١٢ عيد ميلاد زوجي وحبيبي انا حعايدو بس حابة انو انتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شي او يقلو رأي او يدعيلو دعوة حلوة ياريت يكتبهالو مع هاشتاغ عيد ميلاد سعيد_عمرو يوسف وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. انا بانتظار معايداتكم”

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