تراند اليوم : بعد أزمتها الصحية .. أول ظهور لأنغام بالرياض – صور

تعرضت الفنانة أنغام منذ أيام لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وبعد استقرار حالة أنغام الصحية وصلت صباح اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لحفلها المقبل في الرياض يوم الاثنين الموافق 23 من ديسمبر.

ونشر أحد أعضاء فرقة أنغام الموسيقية صورة لها بصحبة الموسيقار وليد فايد، ويعتبر هذا الظهور الأول لأنغام بعد وعكتها الصحية.

وكانت أنغام أعلنت عبر حسابعا على Instagram عن حفلتها كاتبه:”حفل بعض من ذكرياتي تركى .. غداً الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ انتظروني”.

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وكانت نفت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام كل ما تداول حول حقيقة المرض الذي تعاني منه.

قالت راندا رياض في تصريحات صحفية أن أنغام كانت تعاني من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة من أجل المقدرة على إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي، على أن تقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية.

وأكدت أنها لم تكن تعاني من مرض في الدم، هذه الشائعات ليس لها أي أساس.