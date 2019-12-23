تراند اليوم : القفطان المغربي يليق بسمية الخشاب في أحدث ظهور – شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على “إنستجرام”، وظهرت سمية بقفطان مغربى باللون الأصفر.

ونالت الصورة اعجاب متابعيها وخاصة الجمهور المغربي وانبهارهم بالملابس المغربية، وجاءت التعليقات كالآتي:

القفطان المغربي عليكي حلو كتير

ماشاء الله قمر

ايه الجمال ده بس

دايما متألقة

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وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.

وتعد هذه المسرحية أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صور البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.