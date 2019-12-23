تراند اليوم : أنتو السند لبعض.. كريم عبد العزيز وأحمد حلمي مثال للرجولة والجدعنة – صورة

شارك الفنان احمد حلمى جمهوره بمجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” بصحبة صديقه المقرب كريم عبد العزيز .

وكتب الفنان احمد حلمى على الصور قائلا ” صاحبي و اخويا ”

وقام الفنان كريم عبد العزيز بالرد قائلا : حبيبى و أخويا و عشرة السنين❤️❤️❤️❤️❤️

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالاتى :

ونعم الصحبة والأخوة ❤

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انتو الإتنين رهيبين و محترمين و انا بموت فيكم ????

ربنا يخليكم لبعض انتو السند

ان شاء الله نشوفكم بفيلم مع بعض عن قريب يارب ❤️❤️

“ويذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى خيال مآتة”، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.