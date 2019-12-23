أنغام تسافر إلى السعودية وعملية جراحية ثانية لاحقاً.. وزوجها يكشف حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - بعد خضوعها لعملية تركيب دعامة لمواجهة الحصوة في الكلى، في إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، سافرت الفنانة المصرية ​أنغام​ إلى المملكة العربية السعودية حيث ستحيي مساء الإثنين حفلاً لها هناك، على أن تعود أنغام وتخضع لعملية جراحية أخرى لإزالة الحصوة بشكل نهائي، وذلك بعد إنتهائها من إحياء حفلاتها.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة وجهت رسالة دعم لزميلتها أنغام بعد خضوعها لعملية الكلى، وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”حبيبتي ألف حمدالله عالسلامة ربنا يطمنا عليكي دايما ويحميكي”.

وكشف زوجها الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ تطورات الحالة الصحية لها، في تعليق كتبه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام. هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض، وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها”.وتابع: “الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتمّ وضع دعامة مؤقتاً خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات وترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها… ربنا يشفي كل مريض شكراً”.