نائبة في البرلمان المصري تحمل سلاحا وتطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها .. ومشادة بينها وبين الإعلامي ” سيد علي “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنائبة في البرلمان المصري تدعى ” نوسيلة أبو العمرو ” وهي تقف في شرفة منزلها حاملة لسلاح خرطوش وتقوم بإطلاق الأعيرة النارية مما أثار فزع الأهالي وسط إتهامات لها بمخالفة القانون وترهيب المواطنين وسط الأحياء السكنية .

وظهرت النائبة عن دائرة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية في مقطع الفيديو وهي تطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء دون خوف أو تردد .. فيما يبدو أنها متمرسة على حمل السلاح .

وخرجت النائبة للدفاع عن نفسها وتبرير ما قامت به خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد على ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” المذاع على قناة ” الحدث اليوم ” .

حيث قالت إنها قامت بهذا الأمر احتفالا منها بخطبة إبنتها .. وإنها لم تخالف القانون إذ إن السلاح الذي بحوزتها مرخص فضلا عن أن كونها برلمانية فهي مسؤولة عن سن التشريعات والقوانين وبالتالي يستلزم ذلك منها الإلتزام بالقانون .

وأضافت : ” أيام الإرهاب والثورة كل شخص كان بيقف في منزله ويطلق الرصاص لكي يشعر الناس بالأمان والاطمئنان .. واعتدنا ذلك وضرب النار طبيعي في الأرياف ” .

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وحدثت مشادة بين الإعلامي سيد علي وبين النائبة التي كانت تتحدث بشكل عنيف بعد أن طلبت منه مخاطبتها على أنها نائبة في البرلمان وليست مواطنة عادية عندما قال سيد علي بإنه يتحدث معها على إنها مواطنة وقامت بفعل خاطئ .

وأكدت نوسيلة أبو العمرو إنه لا صحة لما تردد عن رفع الحصانة عنها بسبب الفيديو المتداول .. إلا إنه تم إغلاق الهاتف بسبب اندفاعها في الرد وعصبيتها .