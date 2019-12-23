تطورات قضية مقتل ” جمال خاشقجي ” .. أحكام بالإعدام والسجن

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - صرحت النيابة العامة السعودية اليوم الإثنين عن صدور أحكاما بالإعدام بحق 5 أشخاص والسجن ل 3 أشخاص لفترات مختلفة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي .

وقال ” شلعان الشلعان ” وكيل النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية .. ورد الدعوى التعزيرية ضد 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم بالحق العام والخاص .

حيث تم الإفراج عن قنصل المملكة السابق في تركيا ” محمد العتيبي ” .. وجرى التحقيق مع ” سعود القحطاني ” المستشار السابق في الديوان الملكي ولكن لم يواجه أية اتهامات وتم الإفراج عنه .

فأثبتت التحقيقات عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي وعدم وجود نية مسبقة .

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وأضاف الشلعان أنه تم الإفراج عن ” أحمد العسيري ” نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة .

كما لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف .. ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا للتصديق عليها .

وأشار الشلعان إلى أن القضية كانت في 9 جلسات وفي الجلسة العاشرة صدر الحكم .. وجميع الجلسات تم حضورها من قِبل أبناء خاشقجي ومحاميه وممثلي سفارات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة وممثل عن تركيا وحقوق الإنسان السعودية ووسائل الإعلام المحلية .