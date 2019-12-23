رحالة سوري يسافر من دمشق غلى موسكو سيرا على الأقدام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الرحالة السوري عدنان عزام، إهداء حصان عربي أصيل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبيرا عن عرفان سوريا على مساعدتها في محنتها بأحلك مراحل تاريخها.

عدنان عزام بدأ رحلته الطويلة والشاقة مشيا على قدميه في أبريل الماضي من دمشق، مرورا بالعراق وإيران وأذربيجان حتى وصل إلى داغستان والشيشان الروسيتين مطلع ديسمبر، قبل أن يصل إلى موسكو ليقطع بذلك مسافة إجمالية قدرها 6 آلاف كيلومتر.

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الرحالة السوري يعد أسطورة حقيقية في الشام حيث يمكن مقارنته بالرحالة الروسي المعروف فيودور كونيوخوف، الذي طاف العالم في زورقه أكثر من مرة، فيما سبق لعدنان وأن طاف العالم على صهوة حصانه برحلة استمرت 4 أعوام.

وفي رحلته إلى روسيا، فلم يمتط عزام حصانه إلا قليلا، كي لا يتعبه وتبقى هديته بحالة جيدة حتى يتسلمها صاحبها.

عزام وصل إلى مدينة فورونيج التي تبعد عن العاصمة الروسية 450 كيلومترا، ومن المتوقع أن يصل موسكو منتصف يناير المقبل.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن الرئيس بوتين على علم بهدية سورية قادمة إليه، وهو بانتظارها.