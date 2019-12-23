ليوناردو ديكابريو يؤدي رقصة رومانسية مع حبيبته في عيد ميلاد بي ديدي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصورين، مجموعة من الصور للنجم الأمريكي الحائز على جائزة الاوسكار ليوناردو ديكابريو، وهو يتراقص مع حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، اثناء تواجدهما في حفل عيد ميلاد المغنى العالمي بي ديدي الـ 50.

وكانت أحدي الصفحات المهتمة بأخبار النجم الحائزة على جائزة الاوسكار، قد نشرت مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي وهما يتراقصان على إحدى الأغاني الشهيرة وسط حضور كبير من مشاهير هوليوود.

واحتفل الرابر الأمريكي شون كومز الشهير ببي ديدي، بعيد ميلاده الـ 50 الأسبوع الماضي، وحرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.

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وعلى جانب أخر، كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الجمعة 29 نوفمبر، عن أن نجم هوليوود ليوناردو ديكابريو مول الحرائق التي تشتعل في غابات الأمازون المطيرة دون تقديم أي دليل في أحدث هجوم من قبل الزعيم اليميني في إلقاء المسؤولية عن حرائق الغابات والتي أثارت قلقا دوليا.

وكان بولسونارو، قد علق على ما يبدو على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تقول إن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمتها 500 ألف دولار قدمه ديكابريو.

ونفى الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه مساهمة من ديكابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء، وقال بولسونارو خلال تصريحات مقتضبة أمام قصر الرئاسة ” ليوناردو ديكابريو رجل رائع أليس كذلك؟ أعطى أموالا لحرق الأمازون.