لبلبة عن تعلمها قيادة الدراجات النارية: بعد ما شاب ودوه الكتّاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية لبلبة، تفاصيل قيادتها لدراجة نارية للمرة الأولى في فيلم “كازابلانكا”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

لبلبة، قالت خلال تكريمها في مهرجان “دير جيست”: “علموني قيادة الموتوسيكل، وذهبت إلى مدرسة لتعليم القيادة، وأخذت حصص، بعد ما شاب ودوه الكتاب، وكان مشهد صعب جدًا”.

فيلم “كازابلانكا”، من بطولة الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل، وخالد إرجنش، وأحمد داش.

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وتدور أحداث الفيلم حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخل منطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي، والفيلم تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.

من ناحية أخرى، عبرت لبلبة عن سعادتها بالتكريم بجائزة الإبداع في حفل توزيع “دير جيست”، قائلة: “أحلى شيء في هذه الجائزة هي أنها بالأصوات”، مؤكدة أنها لا تسعد عند تكريمها ولكن سعادتها عند تكريمها على أي دور وأخذ جائزة عليه.