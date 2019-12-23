أول ظهور لأنغام بعد خضوعها لجراحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية أنغام، لجراحة مؤخرًا لتركيب دعامة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، واتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية.

أنغام، طمأنت متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وأعلنت أنها تستعد لتقديم حفلها الغنائي المقرر غدًا في السعودية في وقته وأنه لا نية لتأجيله، ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة: “حفل بعض من ذكرياتي تركى ..اليوم الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ انتظروني أنغام الرياض”.

Advertisements

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، قد كشف تفاصيل الجراحة التي خضعت لها أنغام، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات، ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها، ربنا يشفي كل مريض، شكرا”.

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان “ليلة ياسر بوعلي”، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.