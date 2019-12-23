لجنة "ذا فويس سينير" النهائية.. نجوى كرم المفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت قناة "إم بي سي" عن لجنة برنامج "ذا فويس سينير"، المخصص لأصحاب المواهب الغنائية الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وكشفت الشاشة السعودية عن أسماء النجوم الذين سيحكمون في برنامج المواهب الذي سيصور بداية العام المقبل، وهذه الأسماء هي الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان المصري هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ويبدو أن نجاح نجوى كرم في تحكيم برنامج "أرابز غوت تالينت" إلى جانب علي جابر والفنان المصري أحمد حلمي، دفع القائمين على "ذا فويس سينير" إلى ضمها إلى لجنة العمل الذي سيكون الأهم على شاشة "إم بي سي".

واللافت أن هاني شاكر كانت له تجارب سابقة في برامج الهواة والتحكيم في عام 2012، ضمن برنامج "صوت الحياة"، إلى جانب الفنانة سميرة سعيد والموسيقار المصري حلمي بكري.

يشار إلى أن برنامج "ذا فويس سينير" المنتظر يتألف من أربع حلقات فقط، وسيتم تصوير الحلقات في استوديوهات "إم بي سي" على أن يتم عرضها قبل حلول شهر رمضان الفضيل في نيسان/ أبريل 2020.

البرنامج في نسخته الأولى حاول استقطاب عدد من الفنانين المحترفين فوق سن الـ60، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة داخل الوطن وخارجه، من أجل ضمان سمعة جيدة للبرنامج واستقطاب جمهور هؤلاء الفنانين ومحبيهم.

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كما كان القائمون على البرنامج تواصلوا مع عدد من الفنانين مثل سامي كلارك، الذي أعرب عن استيائه باستهتار تاريخه الفني، ورفض بحكم خبرته الفنية الطويلة.

لكن تلك الدعوة قد تلقت جوابا إيجابيا من المغني اللبناني يوسف رحمة، وهو فنان عرف في الثمانينيات من القرن الماضي بأغانيه من بينها "كدابين ولاد الحارة" و"دارك وين" وغيرهما من الأعمال اللبنانية.

يشار إلى أن الشبكة السعودية تحافظ على العمل الذي سيكون تكملة لسلسلة برنامج "ذا فويس"، واللافت في الأمر أن النسخة الأجنبية من برنامج "ذا فويس سينيير" سبق أن قدم في دول عدة، وكشفت الحلقات تعاطف العائلة مع الأجداد الذين قرروا سلوك طريق الغناء خاصة أن لا برامج تلفزيونية تلقي الضوء على المواهب المتقدمة في السن.

وعلى صعيد متصل انتهى السبت الماضي برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس بتتويج التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة باللقب.